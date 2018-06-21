Tele2 и Visa предложили безлимитный интернет за границей путешественникам с премиальной картой

21 Июня 2018 года, 15:00

Tele2 и международная платежная система Visa предложили держателям премиальных карт бесплатно пользоваться безлимитным интернетом за границей. При подключении «Автоплатежа» популярная услуга будет доступна клиентам от недели до одного месяца в зависимости от типа карты.

Tele2 предлагает своим абонентам присоединиться к привилегии держателей премиальных карт Visa и бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» при активации опции «Автоплатеж». Владельцы карт Visa Platinum, Signature и Infinite получают бонус на 7, 14 или 28 дней соответственно.

Услуга подключается держателям указанных категорий карт Visa автоматически. При этом использование бонуса не ограничено одним путешествием. Например, владельцу карты Visa Infinite предоставляется 28 дней бесплатного безлимитного интернета. Если во время пребывания за границей клиент пользовался услугой 10 дней, оставшиеся 18 могут быть израсходованы в следующих поездках. Бонус для держателей премиальных карт действует до 31 декабря 2018 года.

По окончании льготного периода клиент получит сообщение с предложением продолжить пользоваться услугой или отключить ее. Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета только в случае фактического выхода в Сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается.

Воспользоваться бесплатным безлимитным интернетом за границей могут только абоненты, подключившие «Автоплатеж» Tele2. Он позволяет клиенту автоматически пополнять счет мобильного телефона с любых банковских карт. Услугу подключает все больше клиентов: по итогам I квартала 2018 года число пользователей «Автоплатежа» выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.