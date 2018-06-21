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Главная » НОВОСТИ » Для социальных предпринимателей состоялся телемост Норильск-Мурманск
 
 
 
 
21 Июня 2018 года, 14:40

Для социальных предпринимателей состоялся телемост Норильск-Мурманск


МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера, 20 июня, в преддверии бизнес-миссии социальных предпринимателей Печенгского района Мурманской области состоялся телемост Норильск-Мурманск. Прямое включение началось с приветствия сторон и презентации проектов - победителей обучающего курса «Социальное предпринимательство» благотворительной программы «Мир новых возможностей» Компании «Норникель». В ходе общения, норильчан заинтересовал опыт поддержки социальных предпринимателей на региональном и муниципальных уровнях в Мурманской области.

Участники телемоста с норильской стороны согласились с необходимостью продвижения практики передачи социальных и дополнительных образовательных услуг социальным предпринимателям в Норильске. Они уже реализуются на территории Мурманской области и положительно влияют на рейтинг её успешности. По окончании встречи было принято решение в следующий раз провести прямое включение 15 ноября во время проведения VII Мурманской международной деловой недели.

Телемост проводился в рамках проекта «Школы социальных предпринимателей Арктики» грантовой программы «Мир новых возможностей» Компании «Норникель». Проект в 2018-2019 годах расширяет свою целевую аудиторию на школьников и студентов, поэтому в прямом включении приняли участие 11 учащихся норильских школ и Норильского государственного индустриального института.

Всего участниками телемоста стали более 40 человек: действующие и будущие социальные предприниматели, студенты вузов и школьники, а также Бизнес-омбудсмен Норильска Михаил Киселев и помощник депутата Заксобрания Красноярского края Любовь Ваганова. Модераторами телемоста выступили: с мурманской стороны директор АНО «Центр управления проектами» Ольга Буч. С норильской - председатель Комиссии по промышленности и предпринимательству Общественной палаты Норильска Сергей Канавин.

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