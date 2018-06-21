«Матч! Ультра» от «Ростелекома» расскажет все о Чемпионате мира по футболу

21 Июня 2018 года, 15:15

С 13 июня стартовало вещание нового телеканала «Матч! Ультра». 100% эфира отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу. Канал будет работать только во время проведения чемпионата – по 15 июля.

«Матч! Ультра» – совместный проект «Газпром-медиа Матч» и «Ростелеком». «Ростелеком» является официальным Региональным спонсором FIFA 2018™.

«Матч! Ультра» будет вещать в сверхвысоком качестве. Канал уникален тем, что 24 часа в сутки будет транслировать матчи FIFA 2018™, а между ними зрителям будут доступны авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На канале не будет никакой рекламы. «Матч! Ультра» получает приоритет для показа эксклюзивов о мундиале. Это означает, что эксклюзивная информация про FIFA 2018™ будет в первую очередь появляться на тематическом канале «Матч! Ультра» и лишь затем – на других площадках субхолдинга «ГПМ Матч».

В эфире канала появятся премьерные выпуски программ «Портреты игроков Чемпионата мира», «Дорога в Россию» и много другого тематического контента. Съемки будут проводиться в знаменитой 8-ой студии «Останкино», которая знакома зрителям по таким проектам как «8-16», «Разогрев», «Английский акцент» и другим программам, выходящим на тематическом канале «Наш футбол». Студия полностью переоборудована и подготовлена для эфиров с использованием самых современных технологий.

Ведущими и комментаторами на новом канале станут известные российским поклонникам футбола лица телеканала «Матч ТВ». Одно из новшеств и отличий «Матч! Ультра» – у многих ведущих и комментаторов появятся видеоблоги на канале, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией в своей уникальной узнаваемой манере.

- Мы рады подарить зрителям нашего «Интерактивного ТВ», среди которых много болельщиков, специальный тематический телеканал. Он будет полностью посвящен только одному событию – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™ – и просуществует всего один месяц, но, уверен, надолго останется в памяти зрителей. Важно, что на канале не будет телерекламы, то есть, ничто не будет отвлекать внимание зрителей от матчей и их обсуждения. Канал будет транслироваться в формате HD+, максимально приближенном по характеристикам к 4К, что позволит рассмотреть мельчайшие детали игры и передать 100% эмоционального накала, – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

На период проведения мундиаля канал заменит «Матч планета», вещание которого в прежнем формате возобновится 16 июля.