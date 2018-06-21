Житель Оленегорска отправится на исправительные работы за неуплату алиментов

21 Июня 2018 года, 15:50

ОЛЕНЕГОРСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - Десять месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства - такое наказание назначил суд жителю Оленегорска, который без уважительных причин не выплачивал денежные средства на содержание своего ребёнка.

В ходе судебного процесса было установлено, что мужчина в декабре 2017 года был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. При этом должных выводов он для себя не сделал и не принял никаких мер для выплаты денежных средств на содержание своего ребенка.

В ходе рассмотрения уголовного дела по существу подсудимый вину в содеянном признал полностью.