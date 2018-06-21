Новым источником пополнения казны регионов стали водительские штрафы

21 Июня 2018 года, 16:21

РОССИЯ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – В 2017 году в бюджеты регионов поступило более 69,3 млрд рублей, полученных от оштрафованных водителей. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой группы «ФинЭкспертиза», предоставленном «Известиям». Самая высокая доля доходов от штрафов в региональных бюджетах зафиксирована в Калмыкии, Костромской и Курганской областях, а по объему полученных денег с большим отрывом лидирует Москва.

В ходе подготовки исследования эксперты «ФинЭкспертизы» использовали данные Росстата, Федерального казначейства России, а также информацию с официальных сайтов правительств регионов. В сумме за счет штрафов субъекты в 2017 году пополнили свои бюджеты на 69,3 млрд рублей. По данным Федерального казначейства, в 2016 году показатель составлял 60 млрд рублей. Согласно исследованию, в среднем по России доля доходов региональных бюджетов от штрафов за нарушение ПДД составляет 0,42%.

По общей сумме сборов с проштрафившихся водителей с большим отрывом лидирует Москва, собравшая за прошлый год 16,6 млрд рублей. Далее следуют Татарстан (3 млрд руб.), Московская область (2,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,2 млрд). Замыкает пятерку Нижегородская область (2 млрд рублей).

Сейчас деньги от штрафов поступают в местные бюджеты и распределяются в дорожные фонды регионов. Некоторые субъекты федерации почувствовали, что таким образом можно пополнять казну и активно этим пользуются, но результат не всегда приводит к прямой цели штрафов — улучшению безопасности дорожного движения, считает автомобильный адвокат движения «Свобода Выбора» Сергей Радько.

«Хороший пример — федеральная трасса М5 «Урал», где ограничение скорости 90 км/ч, и практически через каждые 500 м висят камеры. При этом сама трасса с отбойником, освещением, земляной обочиной и отсутствием пересечений с другими дорогами на одном уровне. То есть фактически попадает под понятие магистраль, где скорость разрешенного движения составляет 110–150 км/ч», — пояснил Сергей Радько.