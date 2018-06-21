Глава «Роснефти» назвал причины повышения цен на бензин

21 Июня 2018 года, 16:36

РОССИЯ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Глава «Роснефти» Игорь Сечин выделил три основных фактора, которые вызвали рост цен на топливо. Первой причиной он назвал девальвацию рубля. Об этом сообщают РИА Новости.

«Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь – 64. [...] Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует», - заявил он в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании.

Вторым фактором, по его словам, стал рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года поднялись примерно на 25%. Российские компании же поставляют свою нефть, как на экспорт, так и на НПЗ внутри страны. Чтобы увидеть, что стоимость переработки действительно выросла, Сечин «предложил» добавить ещё и рост транспортных затрат и энергетики.

Третья причина — непривлекательность переработки в стране: нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.

«Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя», — отметил он.