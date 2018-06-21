Интернет-трафик в сети Tele2 на матче Россия – Египет вырос более чем в 6 раз

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Yota тоже в шоке Yota тоже в шоке
Программа празднования Дня молодежи в Мурманске Программа празднования Дня молодежи в Мурманске
Время ЗОЛОТОГО ВИНОГРАДА Время ЗОЛОТОГО ВИНОГРАДА
Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже
Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума» Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
 
 

Видеоновости16+

Север в каждом из нас: Игорь Циркунов
 
 
 
 

Курсы валют 21.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,6888
-0,7981
1 USD
Доллар США
63,6175
-0,4508
1 EUR
Евро
73,6118
-0,5729
10 NOK
Норвежских крон
77,6363
-0,3171
10 SEK
Шведских крон
71,4546
-0,2046
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.3 м/с
давление 750.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Вовк
Ольга Вовк:

Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Глава «Роснефти» назвал причины повышения цен на бензин
21 Июня 2018, 16:36
Глава «Роснефти» назвал причины повышения цен на бензин
В Мурманске состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки»
21 Июня 2018, 16:06
В Мурманске состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки»
Портовый ледокол «Обь» спущен на воду
21 Июня 2018, 14:00
Портовый ледокол «Обь» спущен на воду
Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии 22 июня работать не будет
21 Июня 2018, 13:20
Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии 22 июня работать не будет
 
 
 
 

Самое читаемое

Скончался мурманский протоиерей Геннадий Буздуган
21 Июня 2018, 10:16
Ездить на общественном транспорте в Мурманской области станет накладнее
21 Июня 2018, 12:57
Один человек пострадал в результате ДТП в Мурманске
21 Июня 2018, 11:56
Мурманские артисты завоевали Гран-при международного фестиваля «Тарарам»
20 Июня 2018, 18:40
Подростка из Мончегорска приговорили к условному сроку за хранение амфетамина
20 Июня 2018, 19:35
Верховный суд запретил отменять митинги
21 Июня 2018, 09:41
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Интернет-трафик в сети Tele2 на матче Россия – Египет вырос более чем в 6 раз
 
 
 
 
21 Июня 2018 года, 17:24

Интернет-трафик в сети Tele2 на матче Россия – Египет вырос более чем в 6 раз

31 2САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - Tele2 проанализировала мобильную активность болельщиков на стадионе «Санкт-Петербург» во время встречи на футбольном поле сборных России и Египта. Потребление интернет-трафика на матче, поставившем очередной рекорд посещаемости, увеличилось в 6,3 раза, а самым популярным мессенджером для обмена впечатлениями стал WhatsApp.

Посмотреть игру мирового первенства между сборными России и Египта на арене «Санкт-Петербург» собрались 64 468 человек, что стало абсолютным рекордом посещаемости данного стадиона с момента его открытия.

Голосовой трафик во время игры увеличился в 4,7 раза, абоненты Tele2 сделали свыше 18 000 звонков с места событий. Потребление интернет-трафика выросло в 6,3 раза. Несмотря на большую нагрузку на сети, средняя скорость в LTE составила более 8,6 Мбит/с. Абоненты делились эмоциями в мессенджерах и социальных сетях, вели онлайн-трансляции игры.

Большинство пользователей Tele2 предпочли общаться с родными и близкими по WhatsApp и Viber. Лидером среди социальных сетей стала «ВКонтакте». Напомним, что на всех тарифах линейки «Мой Tele2» трафик в соцсетях и мессенджерах бесплатен. Безлимитное предложение сохраняется в поездках по России, что особенно важно для российских футбольных болельщиков.

Своим абонентам Tele2 гарантирует высокое качество связи на всех объектах проведения матчей мирового первенства. Оператор выступил главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из двенадцати стадионов − в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске. Базовой инфраструктурой для строительства сетей мобильной связи стала распределенная антенная система (Distributed Antennas Systems, DAS). DAS технологически универсальна, поддерживает различные стандарты связи и позволяет операторам одновременно оказывать услуги 4G/3G/2G.

Tele2 обеспечила качественное покрытие трибун, подтрибунных пространств и всех технических помещений. Оборудование рассчитано на стабильную работу в периоды повышенных нагрузок, поэтому во время проведения матчей зрителям доступна высокоскоростная передача данных и качественная голосовая связь. Tele2 также увеличила емкость каналов связи на вокзалах, в аэропортах, фан-зонах, около городских достопримечательностей, в торговых центрах и местах скопления туристов.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»