Подводная лодка «Калуга» торпедировала отряд «врага» в ходе учений

21 Июня 2018 года, 16:48

РОССИЯ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – По плану проведения сбор-похода разнородных сил Северного флота в Баренцевом море начался этап выполнения боевых упражнений с фактическим применением морского оружия. Первым торпедную стрельбу на приз Главнокомандующего ВМФ России выполнил экипаж дизель-электрической подводной лодки «Калуга» Кольской флотилии разнородных сил.

Сегодня ночью в одном из полигонов боевой подготовки флота подводники атаковали отряд кораблей «противника», роль которого исполняли ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и танкер «Маныч», которые шли в составе походного ордера. Стрельба прошла успешно. По данным объективного контроля, торпедами были условно поражены все корабли и судно обеспечения.

Сбор-поход кораблей Северного флота в Баренцевом море продолжается с 13 июня. В ходе него было выполнено несколько зачётных тактических учений с группировками ударных, противолодочных и десантных кораблей. На различных этапах учений активно использовалась авиация 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота для обозначения массированного воздушного нападения условного противника, для участия в выполнении противолодочных и разведывательных задач.