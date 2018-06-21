На Баренц-проекты в этом году выделят 14 млн норвежских крон

21 Июня 2018 года, 17:10

НОРВЕГИЯ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Во вторник было подписано соглашение между Норвежским Баренцевым Секретариатом и МИД Норвегии о переводе средств на реализацию международных проектов в 2018 году. Согласно подписанному соглашению, на Баренц-проекты в выделено 14 млн норвежских крон.

«Наконец мы можем вздохнуть с облегчением и сообщить о готовности перечислить финансы тем многим проектам, которые уже были одобрены и реализованы в 2018 году», - говорит глава Баренцева Секретариата Ларс Георг Фордал.

В то время, как Секретариат ожидал подписания нового договора, все поступающие заявки обрабатывались в обычном режиме, и более 70 проектов в 2018 году получили финансовую поддержку. Однако в письме о выделении средств всем заявителям сообщалось о том, что средства будут перечислены лишь тогда, когда будет заключено новое соглашение с Министерством иностранных дел Норвегии.

Поскольку 2018 год является для Баренцева Секретариата переходным периодом между предыдущим и новым соглашениями, объём финансирования меньше в этом году, чем это было раньше. По трёхлетнему договору, срок которого истек к концу 2017 года, Секретариату выделялось на совместные проекты 33 млн крон ежегодно. В 2018 году эта сумма составила 14 млн крон.

По словам Ларса Георга Фордала, последний раунд рассмотрения заявок состоится в сентябре 2018 года. Крайний срок подачи – 1 сентября. Это касается как проектов, бюджет которых превышает 400 тысяч крон, так и проектов с меньшим бюджетом.

«Поскольку объём средств ограничен, приоритет в рассмотрении заявок будет отдаваться проектам, связанным с детьми и молодежью», - поясняет он.

15-16 октября в Тромсё Баренцев Секретариат организует Форум лидеров Баренцева сотрудничества. Изначально предполагалось, что его главной темой станет празднование 25-летия Баренцева сотрудничества, но площадка Форума будет использована для того, чтобы обозначить приоритеты и курс развития на будущее.