Лайнер «Браэмар» ошвартовался у причала морского вокзала

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня утром, 21 июня, к берегам столицы Кольского Заполярья причалил круизный лайнер «Браэмар». На борту 200-метрового корабля, пришвартовавшегося к причалу мурманского морского вокзала, прибыли несколько сотен туристов.
Ранее «Би-порт» сообщал об ожидаемом прибытии «Браэмара». Ещё вчера корабль шёл в районе Киркенеса. Напомним, что в начале июня на морском вокзале открылся международный пункт пропуска. Теперь суда будут швартоваться у причала вокзала, а их пассажиры, желающие посетить Кольский полуостров, проходить пограничный и таможенный контроль в новом пункте.