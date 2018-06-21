В Североморске проверили объекты городской инфраструктуры

21 Июня 2018 года, 17:36

СЕВЕРОМОРСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Состоялся традиционный объезд объектов городской инфраструктуры ЗАТО Североморск. Временно исполняющий обязанности Главы Эдуард Миронов проинспектировал качество выполнения работ на объектах, возводимых в рамках выполнения программы «Формирования комфортной городской среды» в 2018 году, в посёлке городского типа Сафоново. В рейде также приняли участие исполняющий обязанности председателя Совета депутатов Татьяна Сахарова, представители коммунальных служб, подрядных организаций.

Первый объект - детская площадка на общественной территории на улице Школьной, в районе домов № 12 и 14. - Здесь раньше находился склон, теперь этот участок, составляющий 600 квадратных метров, будет благоустроен. На нём появится детский игровой комплекс, качели, качалка-балансир, песочница, 68 метров ограждения. На существующих опорах будут установлены кронштейны для дополнительного освещения, - рассказал заказчик работ директор «ГЦ ЖКХ» Игорь Козинский.

На улице Елькина, 16, где ранее существовала детская площадка, сейчас оборудуется спортивно-силовая. На этой же улице до 1 августа появится и детская площадка в районе домов 17 и 19.Финишной точкой рейда стала площадка для детей и массовых гуляний в Сафоново, которая не была введена в эксплуатацию в прошлом году из-за того, что с неё была похищена прорезиненная плитка. Подрядчик – компания «Мегаснаб Север» приобрела специальный клей для склеивания плиток между собой и их спайки с покрытием. В ближайшее время работы на этой площадке будут завершены.