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Главная » НОВОСТИ » Госслужащим пообещают «прибавку» за переезд в другой регион
 
 
 
 
21 Июня 2018 года, 17:52

Госслужащим пообещают «прибавку» за переезд в другой регион


РОССИЯ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Перевод на работу в другие регионы станет более привлекательным для госслужащих. На новом месте им обеспечат профессиональный рост, а их супругам — получение дополнительного образования. Предупреждать о новой должности станут за полгода, а перечень уважительных причин для отказа расширят. Такие положения содержатся в разработанном Минтрудом законопроекте, с которым ознакомились «Известия»

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления намерен поддержать правительственный законопроект, совершенствующий механизм ротации госслужащих. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Алексей Диденко (ЛДПР). Документ уже разослали в регионы для сбора отзывов — по регламенту на это отводится 30 дней. Рассмотреть проект в первом чтении планируется в июле.

По действующим нормам, ротации подлежат руководящие сотрудники подразделений министерств и ведомств, в обязанности которых входят контрольные или надзорные функции. Чиновника переводят на аналогичную должность на срок от трех до пяти лет. Сделать это могут только с его согласия, однако отказ может грозить прекращением контракта, если в ведомстве не найдут для сотрудника другой вакантной должности.

При ротации предлагается обеспечить чиновникам профессиональный рост — при условии, что они соответствуют квалификационным требованиям для более высокой должности. Предупреждать о переводе нужно будет не менее чем за полгода до окончания срока действия служебного контракта, при этом необходимо указывать предлагаемую должность и условия нового договора. Сейчас о переводе предупреждают за квартал.

Документом также уточняется и расширяется перечень уважительных причин, по которым чиновник может отказаться от перевода в другой регион. Действующий закон предусматривает для этого две причины: наличие заболеваний, из-за которых переезд противопоказан, и невозможность проживания там членов семьи. Речь идет о районах Крайнего Севера, высокогорных районах и других местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

Кроме того, список уважительных причин дополняется необходимостью постоянного ухода за проживающими отдельно близкими родственниками — отцом, матерью, родным братом или сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Позаботились разработчики и о супругах госслужащих. Им гарантируют приоритетный порядок получения дополнительного профессионального образования на новом месте.

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  • Я вот слесарь ,то же хотел бы перевестись в другой регион ,например в Сочи ,Геленджик ну и им подобное,на таких же условиях как и чиновникам.А чем слесарь хуже ?
 
 
 
 
 
 
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