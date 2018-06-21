Как быстро и без хлопот оплатить счета «Ростелекома»

22 Июня 2018 года, 09:07

Представьте ситуацию: за окном идет дождь, ветер такой сильный, что выворачивает наизнанку зонты прохожих. Согласитесь, что погодка неподходящая для выхода на улицу. Но у вас «поджимают» сроки оплаты за услуги, а платить процент за просрочку совсем не хочется. И вы вынуждены одеться и покинуть уютный дом. Сегодня компания «Ростелеком» предлагает воспользоваться множеством дистанционных способов оплаты своих услуг связи.

Вот основные из них, а также – полезные подсказки для абонентов.

Автопополнение или автоплатеж. Сервис предоставляет возможность выбрать автоматическую оплату услуг – средства будут списываться со счета банковской карты (без комиссий). Необходимо зарегистрировать банковскую карту любого российского банка в Едином личном кабинете (ЕЛК) LK.RT.RU и настроить правила списания средств. Абоненту направляются sms-сообщения о совершаемых платежах на номер, который пользователь указал при регистрации карты. Личный кабинет можно установить на любое мобильное устройство.

Оплачивать услуги каждый месяц точно в срок и без комиссии клиентам компании «Ростелеком» позволит также «Автоплатёж» от Сбербанка.

Оплата услуг связи со счета мобильного телефона операторов Мегафон, МТС, Билайн и Теле2. Абоненты «Ростелекома» могут оплатить услуги связи, отправив смс-сообщение на номер 3141 с текстом «РТК ХХХ сумма», где ХХХ – номер мобильного телефона (10 знаков) или номер лицевого счета (12 знаков).

Кроме того, у Мурманского филиала компании «Ростелеком» есть официальная группа Вконтакте, где также можно оплатить услуги связи либо по номеру мобильного телефона, либо по номеру лицевого счета.

Терминалы и отделения банков. «Ростелеком» в интересах клиентов взаимодействует с партнерами: ФГУП «Почта России», сетью магазинов «Связной» и отделениями банков, которые оказывают услуги приема платежей и принимают заявления на подключение услуг.

Оплата услуг связи с бумажного или электронного счетов производится любым удобным для абонента способом: с помощью банкомата, платежного терминала, интернет-банкинга, веб-кошелька, через банк. Все электронные квитанции сохраняются в Едином личном кабинете, и в любой момент можно увидеть свои расходы. Проверить, зачислен ли платёж, можно на сайте компании rt.ru в разделе «Оплата» / «Поиск платежа».

Чтобы пользоваться перечисленными удобными способами оплаты, нужно узнать свой лицевой счет. Это уникальный номер договора, идентифицирующий услугу. Каждому виду услуги присваивается отдельный номер. Узнать номер лицевого счёта можно в Едином личном кабинете, позвонив на бесплатный номер 8-800-1000-800 или обратившись в отделение компании с паспортом. Личные лицевые счета и их балансы можно увидеть в ЕЛК в разделе «Мои услуги». Кроме того, авторизированный пользователь сможет просматривать историю своих платежей.