Спасатели эвакуировали группу туристов из Хибин

22 Июня 2018 года, 09:22

КИРОВСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ — Вечером 21 июня туристической группе, пребывающей в верховье реки Гольцовка в районе Хибинского горного массива потребовалась помощь. Около 20:00 на помощь туристам из Кировска выехало поисково-спасательное подразделение МАКАСЦ МЧС России.

«Потребовалась эвакуация одного из членов туристической группы в медицинское учреждение», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Группа была обнаружена около часа ночи 22 июня, а к утру их доставили к карете «скорой помощи».

В поисково-спасательных работах принимали участие четыре человека личного состава и одна единица техники.