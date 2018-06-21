22 Июня 2018 года, 09:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - В «Колэнерго» прошли учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения. По замыслу учений в результате порывистого ветра скоростью более 25 м/сек с мокрым снегом при температуре, близкой к нулевой, было нарушено электроснабжение части потребителей в Кольском районе Мурманской области.

С учетом сложившейся ситуации оперативным Штабом Колэнерго было принято решение направить мобильное подразделение из производственного отделения Центральные электрические сети для оказания помощи в восстановлении электроснабжения на территории Северных электрических сетей.

В ходе учений совместными усилиями энергетиков произведено восстановление четырёх условно поврежденных опор линии 6 кВ. На период ремонтно-восстановительных работ для обеспечения потребителей был задействован мобильный резервный источник электроснабжения.

В учениях приняли участие представители ГУ МЧС по Мурманской области.