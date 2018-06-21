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Главная » НОВОСТИ » Депутаты Мурманска провели внеплановую проверку управляющих компаний
 
 
 
 
22 Июня 2018 года, 10:50

Депутаты Мурманска провели внеплановую проверку управляющих компаний


МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске депутаты провели внеплановую проверку качества работы управляющих организаций. Причиной проверки стали частные обращения жителей домов по проезду Ледокольному.

В ходе обследования дворовых территорий комиссией, явных нарушений не было обнаружено. В свою очередь, жители домов жаловались на качество уборки дворовых территорий.

Пристальное внимание со стороны городских властей положительно сказывается на качестве работы, выполняемой управляющими компаниями. Но горожанам также не следует и самим забывать, например, о правилах обращения с крупногабаритным мусором, который зачастую оставляется в подъезде или на крыльце, прокомментировала ситуацию заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Участниками Совета депутатов было замечено, что после таких внеплановых проверок многие жилищные компании более серьезно стали относиться к своим обязанностям, чтобы избегать дальнейших нарушений правил благоустройства.

В свою очередь, мурманчанам стоит помнить, что если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже в прокуратуру.

АГМ

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