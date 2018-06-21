На улице Фестивальной построят новую котельную

22 Июня 2018 года, 11:08

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ — На улице Фестивальной в Мурманске появится новая котельная. Её строительство обусловлено выводом из эксплуатации котельной АО «Мурманский морской рыбный порт». Об этом сообщили в администрации города.

Новый теплоисточник будет осуществлять теплоснабжение абонентов по новому температурному графику 115/70 градусов через объекты коммунальной инфраструктуры АО «Мурманэнергосбыт». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - август 2019 года.

С учетом перехода на новый температурный график собственникам объектов нежилого фонда, подключенных к центральному теплоснабжению по улице Фестивальной, до начала отопительного сезона 2019/2020 годов необходимо провести проверку и наладку индивидуальных тепловых пунктов.