В Североморске прошла мемориальная акция «Свеча памяти»

22 Июня 2018 года, 11:24

СЕВЕРОМОРСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня в 4 утра в Североморске на территории Военно-мемориального кладбища в честь Дня Памяти прошла мемориальная акция «Свеча памяти». В митинге приняли участие представители правительства Мурманской области, администрации ЗАТО г. Североморск и Совета депутатов, командования Северного флота, члены общественной организации «Дети войны», патриотического движения «Юнармия», волонтерского движения, поисковых отрядов, жители города.

Участники акции провели митинг, зажгли поминальные свечи, возложили цветы и венки к стелле, установленной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках Отечества и мемориальной часовне.

Также по городам воинской славы, в число которых вошёл Североморск, прошло мотошествие «Дороги Победы - Свеча Памяти» клуба «Ночные волки», участники которого доставили огонь для проведения акции из Александро-Невской Лавры города Санкт-Петербурга.

Маршрут мотошествия проходил от Москвы до Североморска через города Ржев, Псков, Санкт-Петербург, Кандалакшу, Мурманск.

Сегодня в тысячах городов и населенных пунктов у мемориалов и памятных захоронений соберутся сотни тысяч людей, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.