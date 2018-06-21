Мурманским бизнесменам рассказали об услугах кибербезопасности от Ростелекома

22 Июня 2018 года, 11:53

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - В июне сотрудники Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» провели для бизнесменов Заполярья интерактивный семинар по услугам кибербезопасности.

Встреча собрала более 20 руководителей и специалистов в области информационной безопасности. Участники семинара познакомились с инновационными сервисами «Ростелекома» для обеспечения защиты современного бизнеса от киберугроз.

Для защиты информации клиентам теперь не нужно выстраивать собственную сложную инфраструктуру, нанимать штат специалистов и формировать бюджеты на покупку оборудования. Все это делает «Ростелеком», предлагая лучшие решения.

«Практически любой бизнес ежедневно сталкивается с использованием интернета: отчеты, архивы, торговые площадки, деловая переписка – через сеть проходит конфиденциальная, коммерческая информация. Любая утечка данных, их подмена, использование конкурентами или обнародование могут повлечь печальные последствия для предпринимателя и фирмы, – отмечает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Бондарович. – Передовыми решениями в области киберзащиты компания «Ростелеком» стремится помочь своим клиентам предотвратить финансовые и репутационные риски. Наращивание компетенций в этой области – одна из приоритетных задач новой стратегии развития нашей компании».

Комплекс защиты в рамках услуги «Ростелекома» способен отражать DDos-атаки мощностью до 5 Тбит/с – на границе сети и до 160 Гбит/с – до уровня приложений. Защиту данных обеспечивает самая большая команда инженеров в СНГ, работа ведется круглосуточно. Для отслеживания текущего состояния трафика и оповещений о нештатных ситуациях открывается доступ к клиентскому порталу, для их аналитики выгружается подробный итоговый отчет. При этом стоимость услуги не зависит от мощности и количества угроз.

Центр оперативного реагирования на инциденты информационной безопасности (Security Operation Center) обеспечивает принятие проактивных мер, направленных на предотвращение инцидентов, обнаружение актуальных угроз и атак в области информационной безопасности и реагирование на них раньше, чем будет оказано влияние на работоспособность информационных систем и нанесен существенный ущерб инфраструктуре.

Также «Ростелеком» представил сервис «Повышение навыков кибербезопасности пользователей (Security awareness)», который позволяет автоматизировать процесс обучения работников культуре и политикам информационной безопасности, принятым в организации. Удобный интерфейс платформы позволяет на периодической основе проверять знания работников, проводя тестирование и организуя «киберучения» (тестовые атаки).

На семинаре предпринимателям рассказали и об услуге «Виртуальный ЦОД». Она позволяет брать в аренду вычислительные мощности, системы хранения данных и резервного копирования на базе облачной платформы «Ростелекома».

Заказать подключение любой из услуг «Ростелекома» для бизнеса и получить консультацию можно на сайте b2b.rt.ru или по бесплатному телефону: 8 800 200 3000.