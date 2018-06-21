ВБРР предлагает обслуживание публичных депозитных счетов

22 Июня 2018 года, 12:46

Всероссийский банк развития регионов предлагает открытие и обслуживание публичных депозитных счетов. Новый банковский продукт разработан АО «ВБРР» в связи с вступлением в силу Федерального закона № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации». В настоящее время в соответствии со статьями 35 и 87 Основ законодательства РФ о нотариате, а также иными федеральными законами обязанности нотариуса предусматривают необходимость принимать в депозит денежные средства, поступающие от должников или депонентов.

Величина собственных средств ВБРР по состоянию на 01.06.2018 составляет 127,558 млрд. руб., что соответствует критериям, предъявляемым к кредитным организациям для открытия публичного депозитного счета.

ВБРР имеет возможность предложить открытие и обслуживание публичных депозитных счетов на особых условиях. Банк не взимает комиссию за открытие/закрытие, перечисление денежных средств и ведение счета. На счет выплачиваются проценты по ставке «до востребования». Для удобства клиентов операции по счету могут осуществляться по системе дистанционного банковского обслуживания.

Публичный депозитный счет – необходимый инструмент в работе нотариусов, служб судебных приставов, судов. В настоящее время продукт является востребованным на рынке, поскольку далеко не все банки, соответствующие требованиям по открытию публичных депозитных счетов, оказывают эту услугу.