Директор из Апатитов полгода не выплачивал зарплату сотрудникам

22 Июня 2018 года, 13:23

АПАТИТЫ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Прокуратура города Апатиты провела проверку в отношении директора компании ООО «Подземспецмонтаж», который не выплачивал зарплату сотрудникам.

Так, в ходе проверки было установлено, что генеральный директор ООО «ПСМ» не выплачивал зарплату 9 работникам за период с января по май 2018 года на общую сумму 539 тысяч рублей.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес генерального директора ООО «ПСМ» внесено представление о нарушении по ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, 18.06.2018 прокуратурой города в отношении юридического лица – ООО «ПСМ» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено в Государственную инспекцию труда в Мурманской области для рассмотрения по существу.