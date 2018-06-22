«Элвис-Авто» не провели инвентаризацию вредных выбросов

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ — Природоохранная прокуратура проверила, как ООО «Элвис-Авто» соблюдает законодательство об охране атмосферного воздуха. Компания использует ангар для стоянки реализуемых обществом автомобилей, которое является стационарным источником выбросов вредных веществ.
«Как было установлено в ходе прокурорской проверки, ООО «Элвис-Авто» не проведена инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферный воздух», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
По выявленным нарушениям в отношении должностного лица ООО «Элвис-Авто» природоохранным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела вынесено постановление о привлечении виновного должностного лица предприятия к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения.
Также природоохранным прокурором директору ООО «Элвис-Авто» внесено представление об устранении выявленных нарушений.