В Мурманске продолжат акцию по стерилизации домашних животных

22 Июня 2018 года, 14:34

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске продолжается акция «День стерилизации», направленная на борьбу с болезнями животных.

О продолжении акции сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области. Так, на минувшей неделе в очередной «День стерилизации» владельцы привели на прием врачей 64 животных: 25 собак и 39 кошек, это поможет повысить популяризации стерилизации и сокращение численности бездомных животных.

Всего за первое полугодие 2018 года проведено 10 акций по стерилизации, в течение которых было стерилизовано 752 животных: 248 собак и 504 кошки.

Отмечается, что в двух оставшихся месяцах лета «Дни стерилизации» будут продолжены.

Информация о датах мероприятий будет размещена на сайте Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных. Предложение действует для клинически здоровых, зарегистрированных животных, не имеющих возрастных противопоказаний и сопутствующих патологий.