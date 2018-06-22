В сквере на Зои Космодемьянской открыта одноимённая памятная стела

22 Июня 2018 года, 14:50

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Первомайском округе города Мурманска состоялось открытие нового памятного знака – бронзовая скульптура Зои Космодемьянской украсила стелу в сквере на улице, носящей имя легендарной разведчицы. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби.

Отлитая смоленскими мастерами бронзовая скульптура весом около 100 килограммов выполнена по эскизу художника Александра Арсентьева. Идея установить мемориальный знак в сквере принадлежит главе администрации города Мурманска Андрею Сысоеву.

Ежегодно в Мурманске обновляются старые мемориальные плиты, создаются новые памятные знаки.

«Зона отдыха, так полюбившаяся мурманчанам за последние годы, была обновлена в 2015 году. Теперь в парке с фонтаном, спортивным и детским комплексами появился и мемориальный уголок, – отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Здесь уже проводятся уроки истории, патриотические мероприятия для молодежи».

АГМ