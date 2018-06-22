В Кировске прошла комплексная проверка по следам перерасчётов за отопление

22 Июня 2018 года, 15:17

КИРОВСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - В Кировске государственная жилищная инспекция провела комплекс мероприятий для взятия под контроль ситуации, связанной с большими перерасчетами платы за отопление.

В комплекс мероприятий вошли предварительный анализ расчетов/перерасчетов платы за отопление, работа с ресурсоснабжающей и управляющими организациями, по итогам которой принято решение осуществить перерасчеты только по многоквартирным домам, в которых сумма перерасчета за тепло за год не превышает 150 руб. с 1 метра квадратного по модулю, а также осмотр многоквартирных домов с наибольшими суммами корректировок, в ходе проверки которых было оценено состояние подвалов, признаки/наличие утечек, работа общедомовых приборов учета, отсутствие изоляции и прочее.

Выявленные недостатки будут рассмотрены Государственной жилищной инспекций Мурманской области, по итогам чего будут направлены соответствующие документы (предостережения, предписания и т.д.).

Отдельно органу местного самоуправления было рекомендовано обратить внимание на на проблемные многоквартирные дома в рамках подготовки к зиме.