Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» отразили учебное воздушное нападение в Баренцевом море

22 Июня 2018 года, 16:00

РОССИЯ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - В Баренцевом море прошли учения по выполнению боевых упражнений по поражению воздушных целей зенитными ракетными комплексами.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков были атакованы средствами воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений. Корабли успешно отразили атаку бортовыми средствами противовоздушной обороны – зенитными ракетными комплексами «Ураган» и «Форт», все ракеты-мишени, выпущенные малыми ракетными кораблями «Рассвет» и «Айсберг» были уничтожены.

Напомним, что учения кораблей Северного флота в Баренцевом море продолжаются с 13 июня, в общей сложности в них принимают участие 36 единиц водной боевой техники, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов высоко оценил умелые действия экипажей. Военнослужащими отлично на отлично преододеваются задачи нескольких зачётных тактических учений, а также совершенствуются действия в составе соединений.

На данный момент большая часть из спланированных боевых упражнений уже выполнена. На завершающем этапе проходят артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным, надводным и береговым целям в Баренцевом море. Районы их проведения закрыты для гражданского судоходства и полётов авиации.