Троллейбусы могут остаться без «рогов»

22 Июня 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - В ООО «Научно-производственном объединении «Центротех» завершено изготовление основных частей опытного образца новой системы накопления энергии для троллейбусов.

В основе новой системы накопления энергии стоят литий-ионные аккумуляторы, благодаря которым троллейбус сможет проезжать до 30 км без контактной сети. При этом тяговая аккумуляторная батарея разряжается на 50%, затем при движении троллейбуса под контактной сетью с поднятым пантографом в течение 1 часа батарея полностью заряжается. Это обеспечивает увеличенный автономный ход троллейбуса.

«Изготовленный образец существенно расширяет возможности уже существующих троллейбусных линий в городах, – пояснил Сергей Дерягин, руководитель проекта «СНЭ для городского электротранспорта» НПО «Центротех». – Можно включать в маршруты троллейбусов заезды в новые жилые микрорайоны, но при этом не тянуть туда новую контактную сеть со всей инфраструктурой».