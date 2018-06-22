В День памяти и скорби в Мурманске прошёл памятный митинг

22 Июня 2018 года, 15:37

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске, у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» прошёл митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.

Участие в митинге приняли ветераны войны и труженики военного тыла, военнослужащие, студенты и школьники, руководители области и города-героя Мурманска.

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин напомнил присутствующим о том, что 77 лет назад в этот день на нашу страну обрушилась огромная вражеская орда, неся гибель и неисчислимые беды нашему народу. Этот день стал самым чёрным на календаре России.

Каждый россиянин должен помнить и передавать будущим поколениям тот подвиг и героизм наших сограждан, который привёл их к победе над врагом.

«Мы все, как и будущие поколения, в неоплатном долгу за их великие жертвы и Великую Победу», - отметил Алексей Тюкавин.