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Главная » НОВОСТИ » В Кандалакше условия для перевозчиков на муниципальных маршрутах перестали быть дискриминационными
 
 
 
 
22 Июня 2018 года, 15:48

В Кандалакше условия для перевозчиков на муниципальных маршрутах перестали быть дискриминационными


КАНДАЛАКША/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Городская администрация городского поселения Кандалакша исполнила предупреждение, вынесенное Мурманским УФАС России о прекращении создания дискриминационных условий для перевозчиков на муниципальных маршрутах.

Отмечается, что с 2008 года в Кандалакше по распоряжению Администрации был запущен маршрут №5 «ул. Наймушина - ул. Восточная», на котором работали два перевозчика.

В декабре 2017 года, Администрация допустила к перевозкам по данному маршруту еще одного перевозчика ООО «Гарант-Авто».

После чего в Мурманское УФАС обратился один из перевозчиков, работающий на этой маршруте. Таким образом, выяснилось, что утвердив в расписании движения маршрута разные промежутки времени, Администрация создала неравные условия осуществления перевозок.

Антимонопольный орган выдал предупреждение утвердить новое расписание, обеспечивающее равные условия для всех перевозчиков, действующих по данному маршруту.

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