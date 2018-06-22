В Кандалакше условия для перевозчиков на муниципальных маршрутах перестали быть дискриминационными

22 Июня 2018 года, 15:48

КАНДАЛАКША/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Городская администрация городского поселения Кандалакша исполнила предупреждение, вынесенное Мурманским УФАС России о прекращении создания дискриминационных условий для перевозчиков на муниципальных маршрутах.

Отмечается, что с 2008 года в Кандалакше по распоряжению Администрации был запущен маршрут №5 «ул. Наймушина - ул. Восточная», на котором работали два перевозчика.

В декабре 2017 года, Администрация допустила к перевозкам по данному маршруту еще одного перевозчика ООО «Гарант-Авто».

После чего в Мурманское УФАС обратился один из перевозчиков, работающий на этой маршруте. Таким образом, выяснилось, что утвердив в расписании движения маршрута разные промежутки времени, Администрация создала неравные условия осуществления перевозок.

Антимонопольный орган выдал предупреждение утвердить новое расписание, обеспечивающее равные условия для всех перевозчиков, действующих по данному маршруту.