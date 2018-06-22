В два раза быстрее: Ростелеком в Мурманской области увеличил скорость доступа в интернет

23 Июня 2018 года, 10:00

В июне 2018 года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» увеличил скорость доступа в интернет для новых и действующих абонентов, подключенных к оптоволоконным сетям. Изменения коснулись более 37,5 тысячи клиентов, проживающих на севере Мурманской области*.

Пропускная способность интернет-соединения в северных районах области составляла до 10, 25 и 45 Мбит/с. После проведенного компанией апгрейда диапазон расширен более чем в 2 раза, скорость увеличена до 25, 50 и 100 Мбит/с. При этом размер абонентской платы остался без изменений.

Теперь северяне, подключенные по оптоволокну, могут комфортно работать с web-сайтами, мультимедиа, «тяжелым» контентом и интерактивными приложениями. Новые оптические линии значительно расширяют возможности пользователей для дистанционного образования, проведения досуга и развития бизнеса.

«Мы понимаем, что жизнь требует от современных людей быть оперативными, мобильными, работать с большими объемами информации в сети, поэтому стремимся постоянно повышать качество наших услуг связи и всех категорий продуктов. Уверена, что увеличение скорости доступа в интернет при сохранении суммы ежемесячного платежа обязательно порадует действующих абонентов и привлечет внимание новых клиентов», – комментирует директор по работе с массовым сегментом Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Седова.

Напомним, что модернизации сети связи в Мурманской области проводится с 2013 года. Она дает возможность жителям Заполярья подключать высокотехнологичные услуги связи на базе оптических сетей: интернет на высокоскоростных тарифных планах (до 100 Мбит/с), «Интерактивное телевидение» с возможностью просмотра более 220 телеканалов в цифровом качестве и формате высокой четкости (HD).

Дополнительную информацию о подключении услуг, тарифах и действующих акциях «Ростелекома» можно узнать по единому бесплатному номеру телефона: 8 800 1000 800 или на сайте RT.RU.

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*Действительно для городов и поселков Мурманской области, кроме городов: Апатиты, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Ковдор, пгт Умба.