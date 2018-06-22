В Кировске после спасения белки из кормушки появится «Парк птиц»

23 Июня 2018 года, 08:02

КИРОВСК/23 июня/ БИ-ПОРТ – В городском парке провел необычную спасательную операцию. Внимание двух женщин привлекло громкое верещание. Подойдя к одному из деревьев, они увидели, что в кормушке, сделанной из пластикового пакета с горлышком, застряла белка. Каким-то образом она просунула голову в отверстие и не смогла вытащить ее назад. Кировчанки освободили зверька. Случившееся подробно обсуждают в социальных сетях.

«Нельзя ли сделать для птиц и белок стационарные кормушки, чтобы не подвергать из опасности?» - задаются вопросом северяне.

Между тем, директор спорткомплекса «Горняк»(к нему относится городской парк) Антон Трушенко заявил местному ресурсу «ОпенТаун», что такой проект будет реализован осенью.

В специально выбранном месте появятся устойчивые кормушки, а самоделки работники парка будут убирать.