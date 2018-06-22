В Мурманске финишировали участники международного автопробега электромобилей

МУРМАНСК/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – Участники международного пробега электромобилей финишировали в заполярной столице. Бесшумные и экологичные автомобили в Мурманск прибыли из Санкт-Петербурга, Минска и Киркенеса. Активную помощь пробегу оказало правительство Мурманской области. Добирались до заполярной столицы участники пробега со сложностями. В частности, водители электрокаров из Петербурга захватили с собой передвижную установку, включающую дизельную электростанцию и зарядную станцию.
Участниками пресс-конференции на финише пробега стали вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора, мэр города Киркенес Руне Рафаельсен и организаторы пробега.
Они отметили, что для успешного развития электротранспорта жизненно важно, чтобы власти развивали необходимую инфраструктуру, в сотрудничестве с бизнесом.