Немецкий юрист переплывает Кандалакшский залив

23 Июня 2018 года, 16:20

КАНДАЛАКША/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – Немецкий юрист Фальк Тишендорф начал свой рекордный заплыв по Кандалакшскому заливу. Напомним, он организовал проект «Переплывая Россию». Главная цель немца покорить все крупнейшие реки и водные пространства нашей страны. Он уже переплыл Волгу, Енисей, Лену, Обь и Ладожское озеро. А теперь начал покорять Кандалакшский залив.

«Общая протяженность заплыва составляет около 60 километров - от Зеленоборского до Лувеньги, - сообщают кандалакшские сообщества в социальных сетях. - На протяжении маршрута иностранного пловца сопровождают спасатели».

Плыть мужчина планирует и ночью. Средняя скорость, с которой он плывет - около 3 километров в час. Следующим водоемом, который немецкий пловец планирует покорить, будет Байкал.