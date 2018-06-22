В Коле прошел квест «Бегущий город»

23 Июня 2018 года, 19:22

КОЛА/23 июня/ БИ-ПОРТ – В Коле состоялся квест «Бегущий город». В нем приняли участие 6 команд. Это «Северное сияние» из Мурмашей, «Причалка Сити» из Туломы, а также четыре команды из Колы - «Кольские лыжники», «Бегущие по волнам», «Ирбис», «Ждущие».

«Соревнования проходили в формате фотоквеста, - сообщают кольские группы в социальных сетях. - Командам предоставлялись фотофрагменты объектов (легенды), находящихся на территории Колы».

Первое место заняла команда «Бегущие по волнам», второй стала команда «Ирбис». Третье место заняла команда «Ждущие».