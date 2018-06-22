В Мурманске впервые прошел праздник выпускников «Паруса надежды»

24 Июня 2018 года, 06:55

МУРМАНСК/24 июня/ БИ-ПОРТ – Девятиклассники и одиннадцатиклассники впервые приняли участие в празднике «Паруса надежды» на Семеновском озере. Несмотря на то, что набережную пока реконструируют, мероприятие для подростков удалось на славу. Зона, где они проходил праздник, удобна для отдыха и красочного шоу. Кульминационным моментом праздника стало представление с участием яхт, водных мотоциклов и выступление мастеров флайборда. Кроме выпускников, в празднике приняли участие их родители и обычные мурманчане.

«Мы приложим все силы, чтобы молодежь имела перспективы и желание жить и работать в Мурманске», – заявил глава администрации Андрей Сысоев.

Праздник завершили фейерверк и дискотека.