Мурманчан приглашают на акцию протеста против продуктов жизнедеятельности собак

24 Июня 2018 года, 08:01

МУРМАНСК/24 июня/ БИ-ПОРТ – Жителям заполярной столицы сегодня предлагают принять участие в акции против собачьих испражнений на улицах, которая называется «Моя собака – моя ответственность». Организаторы составили обращение к администрации города. Они просят при благоустройстве выделять участки для выгула собак, а во дворах и на улицах установить догбоксы (специальные контейнеры с мешочками, чтобы хозяева могли убирать за своими питомцами). Поставить свою подпись под обращением может любой желающий в 15:00 на детской площадке в сквере у Дома культуры имени Кирова.