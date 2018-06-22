Кировчанка в окрестностях Кукисвумчорра встретила медвежонка

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Yota тоже в шоке Yota тоже в шоке
Программа празднования Дня молодежи в Мурманске Программа празднования Дня молодежи в Мурманске
Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже
Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума» Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
 
 

Видеоновости16+

Мурманские нахимовцы построили стену памяти
 
 
 
 

Курсы валют 23.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
84,0644
0,2415
1 USD
Доллар США
63,2396
-0,5477
1 EUR
Евро
73,7247
0,0376
10 NOK
Норвежских крон
78,1488
-0,3055
10 SEK
Шведских крон
71,3709
-0,4156
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

11°
7.0 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Вовк
Ольга Вовк:

Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске согласовали митинг против повышения пенсионного возраста
22 Июня 2018, 15:00
В Мурманске согласовали митинг против повышения пенсионного возраста
В Кировске появится трасса для натурбана
22 Июня 2018, 13:06
В Кировске появится трасса для натурбана
Десять электромобилей прибудут сегодня в Мурманск в рамках первого международного автопробега
22 Июня 2018, 11:40
Десять электромобилей прибудут сегодня в Мурманск в рамках первого международного автопробега
В Североморске прошла мемориальная акция «Свеча памяти»
22 Июня 2018, 11:24
В Североморске прошла мемориальная акция «Свеча памяти»
 
 
 
 

Самое читаемое

На подъезде к Мурманску «Порше» врезался в лося
23 Июня 2018, 17:34
В Кировске перевернулась пожарная машина
23 Июня 2018, 15:23
Завтра в Мурманской области не будут продавать алкоголь
23 Июня 2018, 18:20
Немецкий юрист переплывает Кандалакшский залив
23 Июня 2018, 16:20
Участники первого автоэлектропробега прибыли в Мурманск
23 Июня 2018, 14:50
В Коле прошел квест «Бегущий город»
23 Июня 2018, 19:22
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Кировчанка в окрестностях Кукисвумчорра встретила медвежонка
 
 
 
 
24 Июня 2018 года, 10:01

Кировчанка в окрестностях Кукисвумчорра встретила медвежонка


КИРОВСК/ 24 июня/ БИ-ПОРТ – Кировчанка рассказала в социальных сетях о встрече с медвежонком, которая произошла вчера.

«Это было около в 18 часов, - сообщает женщина. – Гуляя с собаками в лесной зоне, видела медвежонка». 

Кировчанка наткнулась на зверя в окрестностях поселка «25-й  километр». Рядом дорога от дамбы и разрушенный садик, а также поле Умецкого. 

По словам женщины, ей оставалось пару метров до родника. Медвежонок вышел сверху. Видимо его привлекли кормушки для белок. 

Женщина призывает жителей Кировска быть осторожными.

 
 
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Мурманчане высадили во дворе пальму
2.
Мурманчан приглашают на акцию протеста против продуктов жизнедеятельности собак
3.
В Мурманске впервые прошел праздник выпускников «Паруса надежды»
4.
В Коле прошел квест «Бегущий город»
5.
Завтра в Мурманской области не будут продавать алкоголь
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»