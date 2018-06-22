Кировчанка в окрестностях Кукисвумчорра встретила медвежонка

24 Июня 2018 года, 10:01

КИРОВСК/ 24 июня/ БИ-ПОРТ – Кировчанка рассказала в социальных сетях о встрече с медвежонком, которая произошла вчера.

«Это было около в 18 часов, - сообщает женщина. – Гуляя с собаками в лесной зоне, видела медвежонка».

Кировчанка наткнулась на зверя в окрестностях поселка «25-й километр». Рядом дорога от дамбы и разрушенный садик, а также поле Умецкого.

По словам женщины, ей оставалось пару метров до родника. Медвежонок вышел сверху. Видимо его привлекли кормушки для белок.

Женщина призывает жителей Кировска быть осторожными.