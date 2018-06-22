Мурманчане высадили во дворе пальму

24 Июня 2018 года, 11:02

МУРМАНСК/ 24 июня/ БИ-ПОРТ - Жильцы дома № 8 в Мурманске решили оригинальным образом облагородить двор. Кто-то из них высадил во двор пальму. Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, экзотическое дерево пока чувствует себя неплохо, несмотря на сравнительно прохладную погоду.

«Кто-то в Мурманске высадил пальму, - пишет автор поста. - Интересно, в этот момент кто-нибудь высадил елку в Африке?»

Пользователи устроили под публикацией бурную дискуссию. Они не только обсуждают, зачем понадобилось сажать пальму, но и спорят, долго ли она проживет в нашем климате.