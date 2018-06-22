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Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

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Главная » НОВОСТИ » В Луостари затопило дом с военнослужащими и их семьями
 
 
 
 
24 Июня 2018 года, 12:05

В Луостари затопило дом с военнослужащими и их семьями


ЛУОСТАРИ/ 24 июня/ БИ-ПОРТ –  Жильцы первого подъезда пятого дома в Верхнем Луостари стали жертвами потопа. После очередного дождя во всех квартирах с пятого по первый этаж ручьями текла вода, затапливая квартиры военнослужащих, проживающих со своими семьями. 

«В данном подъезде - пятеро детей, - сообщают в социальных сетях. - Один из них новорожденный». 
По словам жильцов, подобная ситуация повторяется уже не первый год. Они жаловались на дырявую крышу, как в старую УК так и в новую - ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Однако ни ответов, ни ремонта нет.  
Одна из жен офицеров, проживающих в доме, пишет, что командование войсковой части не подписывает военным отпуска, если есть задолженность за квартиру, а на все жалобы в надзорные органы реагирует негативно.

Видео.

 
 
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