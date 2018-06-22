В Мурманске автомобиль протаранил магазин косметики

24 Июня 2018 года, 12:21

МУРМАНСК/24 июня/ БИ-ПОРТ – Около семи часов утра мурманчане выложили в соцсети информацию о ДТП в окрестностях остановки «Улица Копытова». Водитель автомобиля «Вольво» по какой-то причине не справился с управлением, выехал на пешеходную часть и влетел в магазин. Но все-таки у него получилось затормозить на пешеходном переходе.

Версии пользователей разделилась. Одни пишут, что водитель «Вольво» был пьян. Другие утверждают, что когда его выводили из машины сотрудники ГИБДД, нетрезвым он не выглядел.

«Две боковые витрины снес и вход в магазин», - описывают свидетели вид торговой точки. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Фото - сообщество Мурманск ДТП ЧП