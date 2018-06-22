Пассажиры рейса на Петербург застряли в мурманском аэропорту

24 Июня 2018 года, 12:45

МУРМАНСК/ 24 июня/ БИ-ПОРТ – Пассажиры рейса 5N-519 Мурманск-Санкт-Петербург никак не могут покинуть мурмашинский аэропорт. Их рейс задержали больше, чем на шесть часов.

«Рейс должен был вылететь в 07:20, - жалуются пассажиры в социальных сетях. - В 07:05 сообщили, что переносят на 12:40. С 12:40 рейс перенесли на 13:40». Как сообщили агентству в аэропорту, рейс задерживается по технической причине.

По предварительной информации, пока придется ждать резервный борт. Пассажирам уже предоставили горячий обед и напитки.