Перуанские болельщики чуть не улетели в Мурманск вместо Саранска

24 Июня 2018 года, 13:45

САРАНСК/ 24 июня/ БИ-ПОРТ – Перуанские болельщики, собравшиеся на матч своей сборной, запутались в географии России и едва не прилетели в Мурманск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на волонтеров чемпионата в Саранске (именно здесь должен был состояться матч).

«Накануне за помощью к нам обратились граждане Перу, которые собрались переночевать перед турниром в Саранске в Мурманской области, забронировав гостиницу на территории Мурманска, - цитирует волонтеров информационное агентство. – Они не знали, что между регионами пролегают тысячи километров».

К счастью, волонтеры помогли перуанцам сориентироваться и направили их в одну из гостиниц Саранска.

Фото - РИА.