Украинские силовики раскрыли разведывательную сеть, руководимую мурманским сотрудником ФСБ

24 Июня 2018 года, 14:14

УКРАИНА/ 24 июня/ БИ-ПОРТ – Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил о раскрытии местными силовиками российской разведывательной сети, одним из руководителей которой, по его данным, был мурманский «фсбшник». Её агенты якобы базировались в Одессе. Информацию корреспондент разместил в своем Telegram со ссылкой на контрразведку. В шпионский список вошло пять человек. Под номером один в нем идет Павел Воронин.

«Кадровый офицер ФСБ РФ, отправлен из Мурманска в Крым сразу же после аннексии, - пишет украинский журналист. - В «пабликах» называет себя Паша Кирсанов. Ездит на автомобиле Mitsubishi Outlander белого цвета».

Украинский журналист обещает опубликовать продолжение списка.