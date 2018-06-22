Корабли Северного флота провели артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

25 Июня 2018 года, 10:00

РОССИЯ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провели артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям. Стрельбы были организованы в рамках завершающегося сбор-похода.

Артиллерийский бой с надводными кораблями условного противника был проведён спаренными артиллерийскими установками АК-130. На эсминце «Адмирал Ушаков», который обладает самой большой артиллерийской мощью из существующих кораблей, огонь по целям вели обе батареи – носовая и кормовая.

Стрельба по морской цели проводилась по буксируемому корабельному щиту, который тянул за собой буксир вспомогательного флота. Береговые мишени были установлены на полигоне, расположенном на полуострове Рыбачий. Оба корабля успешно выполнили артиллерийские упражнения, поразив морскую и береговые цели с заданной точностью.

На заключительном этапе манёвров в Баренцевом море экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» отработают задачи самообороны корабля при применении условным противником противокорабельного ракетного оружия.