«Адмирал Ушаков» уничтожил корабль «противника» в ходе учений

25 Июня 2018 года, 11:07

РОССИЯ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» уничтожил корабль условного противника пуском противокорабельной крылатой ракеты «Москит». Экипаж эсминца выполнял задачи тактического учения группировки ударных сил Северного флота в Баренцевом море вместе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». «Би-порт» сообщал о совместных учениях кораблей, проведённых раннее.

Зачётная стрельба проходила в удалённых от районов гражданского судоходства и рыбного промысла полигонах боевой подготовки. Экипаж эсминца запустил ракету по мишенной позиции с предельного расстояния. Одна из лучших противокорабельных ракет «Москит» поразила цель с заданной точностью, в очередной раз подтвердив свои высокие тактико-технические и боевые характеристики.

Осмотр мишенной позиции экипажем противолодочного самолёта Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота после ракетной стрельбы подтвердил точность поражения цели. Завершив ракетную стрельбу, экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» приступил к подготовке к выполнению заключительных боевых упражнений сбор-похода кораблей Северного флота – морскому артиллерийскому бою и подавлению закрытых береговых позиций условного противника.