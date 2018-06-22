Прокуратура требует закрыть сайт по незаконной продаже водительских прав

25 Июня 2018 года, 11:27

АПАТИТЫ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - Апатитской прокуратурой был обнаружен сайт в интернете, который незаконно предлагает приобрести поддельное водительское удостоверение любых категорий.

Так, в ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что интернет-ресурс разъясняет пользователю порядок предоставления данной услуги без обучения и способ оплаты фальшивого водительского удостоверения. Таким образом, наличие поддельных прав и отсутствие знаний правил дорожного движения, которым обучают в автошколах, способствует снижению уровня безопасности дорожного движения, и, следовательно увеличению роста ДТП.

Кроме того, статьей 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» Уголовного кодекса Российской Федерации по данному акту нарушения установлена уголовная ответственность.

Заявление о прекращении пользователям интернета доступа к данному ресурсу направлено прокуратурой в Апатитский городской суд, ввиду того, что такая информация является запрещённой.