Дети из Печенгского района работали без официального разрешения родителей

25 Июня 2018 года, 11:46

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Печенгского района в рамках наблюдения за исполнением законов о несовершеннолетних в летний период провела проверку. На момент проведения проверки для юных северян, посещающих летний оздоровительный лагерь на базе МБОУ СОШ №5, была запланирована поездка в библиотеку в Печенгу. Туда детей повезли на школьном автобусе.

В нарушение требований законодательства, руководством лагеря не обеспечено наличие списков сопровождающих и детей, отсутствовали сведения о водителе, не изданы документы, содержащие порядок посадки детей в автобус, не утверждена программа маршрута. По данным фактам в адрес директора МБОУ СОШ №5 внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле в прокуратуре района. Это далеко не первый случай нарушений в перевозке детей. Ранее сообщалось о сопровождении несовершеннолетних пьяным тренером.

Также проверкой организации трудовой занятости детей установлено, что на основании договора о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул в МУП «Жилищный сервис» с 5 по 25 июня временно трудоустроены учащиеся МБОУ ООШ №22. Изучением актов работодателя установлено, что в Правилах внутреннего трудового распорядка, с которыми ознакомлены несовершеннолетние работники, имеется ряд несоответствий положениям Трудового кодекса РФ.

Так, в перечне документов, которые работник должен предоставить при заключении трудового договора, отсутствовало согласие одного из родителей (попечителя) или органа опеки и попечительства на заключение трудового договора. Кроме того, Правилами предусмотрена возможность установления испытательного срока, что для данной категории работников законодательством не предусмотрено.

Имелись несоответствия положениям Трудового кодекса РФ в части, касающейся продолжительности рабочей недели, ежедневной рабочей смены, ежегодного оплачиваемого отпуска. На Правила принесён протест, который находится на рассмотрении.