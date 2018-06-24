В Колэнерго прошла противопожарная тренировка

25 Июня 2018 года, 12:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - В административном здании филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») прошла тренировка, в ходе которой отработаны действия сотрудников охранного предприятия при обнаружении задымления в подвальном помещении.

«Оценивались действия охраны, по сценарию тренировки обнаружившей задымление на территории здания, - пояснил заместитель начальника службы безопасности «Колэнерго» Владимир Зузанов. – Согласно условиям тренировки, задымление произошло непосредственно под помещением узла связи, нормальная работа которого в значительной степени влияет на обеспечение деятельности всего энергопредприятия. В тренировке также приняли участие специалисты пожарной части поселка Мурмаши, оперативно прибывшие по вызову на место происшествия».

По оценке специалистов, наблюдавших за ходом тренировки, все её участники действовали правильно: почувствовав запах гари и обнаружив задымление, постовые произвели предусмотренное регламентами информирование ответственных лиц и приняли меры по предотвращению возгорания. По системе внутреннего аудио-оповещения было объявлено об эвакуации персонала из здания. Время прибытия пожарного расчёта не превысило нормативного.