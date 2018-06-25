Шесть мурманских предприятий не проверили источники выбросов веществ, загрязняющих воздух

25 Июня 2018 года, 12:37

МУРМАНСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха. Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», шесть предприятий не провели инвентаризацию стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Природоохранной прокуратурой за несоблюдение экологических требований в отношении шести должностных лиц предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения административных дел виновные должностные лица ООО «Элвис-Авто», ЗАО «Звента», АО «Электротранспорт», ОАО «Оленегорский механический завод» привлечены к административной ответственности. Дела в отношении должностных лиц ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и ООО «Экопром» находятся в стадии рассмотрения.

Также проведённой проверкой установлено, что в нарушение Закона об охране воздуха ММБУ «Управление дорожного хозяйства» осуществляется выброс вредных веществ в атмосферный воздух в отсутствие специального разрешения. В отношении должностного лица ММБУ «Управление дорожного хозяйства» возбуждено дело об административном правонарушении. Оно направлено для рассмотрения в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений руководителям ООО «Элвис-Авто», АО «Электротранспорт», ОАО «Оленегорский механический завод», ООО «Экопром» внесены представления. Также Директору ЗАО «Звента» объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства РФ об охране атмосферного воздуха. По итогам проверки природоохранной прокуратурой, подготовлено исковое заявление об обязании ММБУ «Управление дорожного хозяйства» получить разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле в природоохранной прокуратуре.