Мурманское УФАС России оштрафовало Мурманэнергосбыт на 665 тысяч рублей

25 Июня 2018 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманское УФАС России оштрафовало АО «МурманЭнергоСбыт» на 665 тысяч рублей. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве. Наложение штрафа стало результатом решения Арбитражного суда, который постановил, что требовать платить за центральное отопление от людей, которые от него отказались и перешли на электрообогрев, незаконно.

Ещё в 2016 году в антимонопольный орган поступил ряд коллективных жалоб за подписью более 1000 граждан о злоупотреблении АО «МЭС» своим доминирующим положением, выразившееся в предъявлении требований об оплате услуг по отоплению гражданам, проживающим в помещениях, которые в установленном порядке были переведены на обогрев с помощью электрической энергии.

На основании собранных материалов в марте 2017 года было возбуждено дело о злоупотреблении хозсубъектом доминирующего положения. В начале июня Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС России решения.

Мурманское УФАС назначило штрафы на юридическое лицо – Акционерное общество «МурманЭнергоСбыт» в размере 650 тысяч рублей, на должностное лицо – генерального директора АО «МурманЭнергоСбыт» в размере 15 000 рублей.